Часть улицы Крейзера в Симферополе сделают односторонней

Автомобилистам следует заранее планировать маршрут. Фото: Архив "КП".

На улице Крейзера в Симферополе будет изменено дорожное движение, сообщили в администрации города.

Так, согласно утвержденной с ГИБДД схеме, начиная с 21 ноября на участке улицы Крейзера (от Калинина до Казанской) вводится одностороннее движение.

В администрации Симферополя объяснили, что это связано с проведением ремонта и капитального ремонта улично-дорожной сети города.

Горожан и гостей столицы Крыма просят учитывать эти обстоятельства при планировании маршрута.

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