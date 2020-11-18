Какая погода ждет жителей Крыма в ближайшие сутки

В некоторых районах Крыма ночью и утром могут быть туманы. Фото: Архив "КП"

Жителей Крыма ждет сухая и прохладная погода в ближайшие два дня, однако конец недели принесет в регион небольшие дожди. В отдельных районах полуострова ночью и утром могут быть туманы.

- Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду, днем местами до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет варьироваться от -2 до 3 градусов, на побережье до 8 градусов; днем 5-10 градусов, на ЮБК до 12 градусов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму со ссылкой на региональный гидрометцентр.

В Симферополе 18 ноября пройдет без осадков. Температура воздуха ночью составит 5-7 градусов, днем 9-11 градусов. В Севастополе также осадков не ожидается. Но местным жителям стоит быть готовыми к порывам ветра до 17 метров в секунду. Столбик термометра ночью покажет 6-8 градусов, днем 10-12 градусов.

В четверг, 19 ноября, в Симферополе будет облачно, но без осадков. Днем порывы ветра могут достигать до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 1-3 градуса, днем – 4-6 градусов. В Севастополе день также пройдет без осадков. Днем воздух прогреется до 8-10 градусов, ночью – до 3-5 градусов.

Конец недели, 20 ноября, в Симферополь принесет небольшой дождь. Днем температура воздуха составит 6-8 градусов, ночью 0-2 градуса. Осадки ожидаются и в Севастополе – днем 20 ноября в городе местами пройдет дождь. Столбик термометра покажет днем 8-10 градусов, ночью – 3-5 градуса.

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