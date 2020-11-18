В Крыму прогнозируют рост заболеваемости коронавирусом к середине декабря

Рост заболеваемости прогнозируется к середине декабря. Фото: Архив КП

В Крыму к середине декабря прогнозируют рост заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщила главный санврач региона Наталья Пеньковская.

- За последнюю неделю сохраняется тенденция к незначительному подъему заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и по динамике можно сказать, что мы третью неделю находимся на одном уровне, - отметила Пеньковская. - Однако как любое сезонное респираторное заболевание коронавирусная инфекция имеет свою сезонность и по прогнозам в середине декабря мы начнем стремительных подъем заболеваемости.

Подъем заболеваемости Роспотребнадзор прогнозирует к 20 декабря в в преддверии новогодних праздников. Для предупреждения распространения инфекции в период с 20 декабря по 15 января в Крыму запрещены все увеселительные программы, работа кафеи ресторанов с 22 часов до 8 утра.

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