За сутки коронавирус в Крыму унес жизни четырех человек

Умерших от коронавируса в Крыму все больше. Фото: Архив "КП".

За сутки в Крыму от Covid-19 скончались 4 человека, сообщили в Минздраве республики. Всего с начала пандемии в Крыму от ковида умерло 222 человека.

За 17 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 211 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 38 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 150 выявлены при обращении за медицинской помощью, 61 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

Напомним, что на 18 ноября 2020 года коронавирус подтвержден у 12 тысяч 733 человек. Выздоровевших за весь период - 8275 человек.

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