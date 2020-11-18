Экс-глава Бахчисарая стал главой Министерства промышленности Крыма

Александр Трянов. Фото: пресс-служба горадминистрации Бахчисарая

Новым министром промышленной политики Крыма стал Александр Трянов. С 2016 по 2019 год он был главой администрации Бахчисарая. Официальный документ о его назначении опубликован 18 ноября на сайте крымского правительства.

- Назначить Трянова Александра Александровича на государственную должность Республики Крым - министра промышленной политики Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым, - отмечается в указе.

Следует напомнить, что Трянов с конца сентября этого года исполнял обязанности министра промышленной политики республики. Он сменил на этом посту Елену Элекчян. Она была назначена в Министерство в начале марта и также была исполняющей обязанности главы Минпрома.

Ранее главой министерства был Андрей Васюта.

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