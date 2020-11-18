Бывший главный следователь Крыма получил пост в Совете министров

Михаил Назаров. Фото: Сергей Аксенов/Facebook

Заместителем премьер-министра Крыма стал бывший руководитель крымского Следкома Михаил Назаров. 18 ноября на новую должность он был назначен указом главы республики Сергея Аксенова.

- Назначить Назарова Михаила Анатольевича на государственную должность Республики Крым - заместителя председателя Совета министров Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым с 19 ноября 2020 года, - говорится в документе.

Назаров, напомним, стал первым главой следственного управления Следкома РФ по Крыму. В этой должности он трудился с марта 2014 года. В отставку Назаров ушел в 2019 году и встал у руля министерства Юстиции Крыма.

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