«Это все те же игры»: сенатор от Крыма прокомментировал «арест» самолетов России. Фото: Сергей Аксенов / ВКонтакте

Украинские власти «арестовали» 44 российских самолета в теории. Такое мнение высказал представитель законодательного органа государственной власти Крыма в Совете Федерации РФ Сергей Цеков.

- А где же они эти самолеты нашли и где они в одно время вдруг оказались? Я думаю, по всей видимости, это решение принято лишь в теории. То есть, фактически все те самолеты, которые летают в Крым, а в Крым летают много самолетов, арестованы на Украине заочно, - отметил сенатор, слова которого приводит Крымская газета.

Он также не исключил, что украинские власти попытаются объявить самолеты в международный розыск. Их действия, по словам Цекова, исходят от бессилия и злобы.

- Это все те же игры. Они могут принимать подобные решения, но кроме иронии они ничего не вызывают, - подчеркнул представитель законодательного органа государственной власти Крыма в Совете Федерации РФ.

Напомним, по ходатайству прокуратуры несуществующей Автономной Республики Крым на 44 российских самолета власти Украины наложили арест. Все воздушные суда совершали рейсы в Крым.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50