Крымские власти советуют перевести на «удаленку» работающих пенсионеров. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Руководителям крымских предприятий советуют отправить сотрудников старше 65 лет работать на дому. Соответствующие поправки в указ главы РК о введении на полуострове режима повышенной готовности опубликовали на официальном сайте правительства Крыма.

- Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учреждений независимо от организационно-правовой формы и индивидуальным предпринимателям перевести сотрудников 65 лет и старше на дистанционную форму работы, - написано в документе.

Меры предпринимаются не только для профилактики новой коронавирусной инфекции, а также для безопасности пенсионеров. Ведь большая часть скончавшихся за неделю COVID-положительных пациентов по данным регионального отделения Роспотребнадзора – люди старше 65 лет.

Напомним, в Крыму за сутки зарегистрировали 211 новых случаев заражения COVID-19, в 38 из которых болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего числа заболевших к врачу за помощью, почувствовав неладное, обратилось 150 человек. Еще 61 нашли среди тех, кто контактировал с ранее заболевшими.

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