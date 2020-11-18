Иномарка снесла бетонный столб под Симферополем. Фото: официальный сайт МЧС по Крыму.

В Симферопольском районе иномарка снесла бетонный столб. Водителя автомобиля госпитализировали в ближайшую городскую больницу.

Сообщение в службу спасения об аварии в селе Перевальное Симферопольского района поступило 17 ноября в 9.45. На место происшествия оперативно выехали дежурные бригады ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» и ГКУ РК «КРЫМ – СПАС», а также карета «скорой помощи» и ГИБДД.

По прибытии выяснилось, что автомобиль марки Jeep ехал в сторону Симферополя. В какой-то момент водитель не справился с управлением и врезался в электроопору, рухнувшей от удара на машину.

Водителя вытащили из поврежденного автомобиля и передали сотрудникам «скорой помощи», сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму. Пострадавшего госпитализировали в ближайшую городскую больницу.

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