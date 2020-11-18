В правительстве РФ призвали Крым ввести ограничения на ночные развлечения

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Крым оказался в числе шести регионов России, которые не ввели ограничения на проведение развлекательных мероприятий ночью. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, не введен запрет на посещение зрелищно-развлекательных мероприятий ночью в Тверской и Белгородской областях, в Ставропольском крае, Республике Крым, Чукотском и Ненецком автономных округах.

Вице-премьер призвала названные регионы все-таки ввести ограничения.

- Хочу еще раз обратиться к регионам страны, которые не реализовали в полной мере те ограничительные мероприятия, о которых я упомянула: принять требуемые меры и сделать это в самое ближайшее время, – заявила Голикова.

Напомним, что сегодня, 18 ноября в Крыму приняли решение запретить проведение банкетов и ночную работу заведений общепита с 20 декабря по 15 января.

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