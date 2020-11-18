Эксперт предложил увеличить количество осадков в Крыму с помощью наземных генераторов и самолетов

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Несколько самолетов помогут увеличить объем атмосферных осадков в Крыму. Такое мнение во время «круглого стола» выразил заместитель директора автономной некоммерческой организации «Агентство атмосферных технологий» Алексей Бычков.

По его словам, для искусственного увеличения осадков можно использовать несколько типов самолетов, а также установить десять наземных генераторов в предгорных районах.

Также Бычков отметил, что увеличить количество осадков можно только из существующих облаков, искусственно нагнать их нельзя. Также современные технологии позволяют регулировать и направлять дождевые облака к водохранилищам. Эксперт подчеркнул, что в Крыму суммарно 119 дней в год выпадают осадки.

Алексей Бычков добавил, что проект можно реализовать в несколько этапов. Первый из них предполагает разработку технико-экономического обоснования, определения мест размещения самолетов и генераторов. Второй этап – создание системы искусственного увеличения осадков в Крыму и Севастополе, на это потребуется 800-900 миллионов рублей. На третьем этапе планируется выполнение регулярных работ по увеличению осадков (приблизительная стоимость – 1,1 миллиард рублей).

- Предварительный анализ показывает, что применение такой системы позволит дать от 200 до 250 миллионов кубометров дополнительных объемов воды в год. Стоимость одного кубометра составит 20-25 рублей, - отметил эксперт.

Напомним, что в Крыму начал работать самолет Росгидромета, увеличивающий количество осадков из дождевых облаков. Стоимость работ – 25,5 миллиона рублей.

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