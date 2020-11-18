В Симферополе и Севастополе 19 ноября частично отключат электричество

Свет пропадет временно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

19 ноября в отдельных районах Симферополя и Севастополя из-за ремонта электросетей пропадет свет.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Севастопольская, 57-65 (нечет);

ул. 2-ой Гвардейской Армии, 30-100,82а(чет); 1-59(нечет);

ул. Севастопольская, 137-227(нечет);

ул. Подгорная, 20-28а(чет);

пер. Заводской, 10-14,50-52(чет); 43(нечет);

пер. Аэрофлотский, 11(нечет);

ул. Д. Ульянова, 62а(чет);

ул. Миллера, 64а,64б(чет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

село Орлиное: пер. Шоссейный 2,3, ул. КСП «Красный Октябрь» уч. 421,433,918

поселок Кача: ул. Красноармейская 54-А,50-86(чет), 87-А,45-89(нечет), ул. Нестерова 22, 15-А,17, ул. Первомайская 12-70(чет),66/2, 13-а,55-а,25/3,25/1,47-А,49-А, пер. Гризодубовой 2, ул. Ударная 58

с 8.00 до 14.00

Проспект Октябрьской Революции, 14

с 10.00 до 10.15

село. Штурмовое;

поселок Сахарная Головка;

поселок Дергачи;

поселок Октябрь;

село Хмельницкое;

село Терновка;

село Родное

с 9.00 до 13.00

ул. 40 лет Октября, 7, 9, 34;

ул. Волгоградская, 2-34, 33, 1-43;

ул. Коммунаров, 17, 19;

ул. Пригородненская, 8, 18-20, 9-27;

ул. Загородная, 1-29; ул. Молодогвардейцев, 2-26, 1-21;

ул. Новикова, 42-56

10.00 до 14.00

село Орлиное: пер. Батилиманский, 2-14,1-17; пер. Форосский, 6-а, 2-8, 1-7; пер. Дорожный, 2-6, 1, 5-7; ул. Тюкова, 77-А, 44-48А, 50-56, 60, 60-А, 60-Б, 57, 61, 65-77; ул. Кипарисовая, 2-8, 1-5; ул. Ореховая, 2, 6-8, 1-3, 7; ул. Культурная, 17-А

с 9.00 до 17.00

ул. Софьи Перовской, 52, 54;

ул. Качинское Шоссе, 44;

ул. Михайловская, 5, 9, 15, 15-А, 19, 23;

ул. Якорная, 12;

ул. Буряка, 9, 10, 12;

про. Средний, 3, 15;

ул. Громова, 7, 9;

ул. Димитрова, 3, 7, 9;

ул. Гвардейская, 4, 6, 10, 5-А, 3, 5, 7

про. Каспийский, 3-27, 31-35;

ул. Кавказская, 16, 15, 17, 19;

ул. Каспийская, 54-72, 78-92, 65, 73-91;

ул. Мирная, 8, 3-5;

ул. Станюковича, 46, 48, 49/1

село Орлиное: ул. Тюкова, 2-30, 1-39; ул. Цветочная, 2-14, 1-25; ул. Молодежная, 32

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