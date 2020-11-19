Погода в Крыму на 19 ноября: без существенных осадков и тепло до +11

Поздняя осень в Крыму прекрасна. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

19 ноября на Крымском полуострове будет зябко и ветрено.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Температура воздуха днем +4…+6°, - сообщили в в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха до +10°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Температура воздуха днем +8… +11°.

В Керчи облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем +4…+6°.

Вода в Черном море +10°…16°.

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