В конкурсе «Вкусы России» примут участие 5 брендов Крыма

В конкурсе «Вкусы России» примут участие 5 крымских брендов. Фото: официальный сайт Минсельхоза Крыма.

В конкурсе всероссийского масштаба под названием «Вкусы России» примут участие крымские бренды. Голосование начнется 19 ноября и продлится до 2 декабря.

- Через несколько часов, с 00.00 19 ноября, можно будет проголосовать за пять вкусных крымских брендов. Гастрономическую сферу республики представят 26 сельхозпроизводителей. Каждый житель страны сможет поддержать свой любимый продукт и регион, - подчеркнул министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин, слова которого приводят в пресс-службе Минсельхоза.

В конкурсе примут участие такие крымские бренды, как «Крымские морепродукты и аквакультуры», «Крымский сыр», «Крымское вино», «Ялтинский лук» и «Крымская пахлава и рахат-лукум».

Поддержать любимый бренд можно будет на сайте вкусыроссии.рф. По итогам голосования определят финалистов в 8 номинациях.

Отдать свой голос жители страны смогут за три любимых бренда, но все они должны быть из разных субъектов.

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