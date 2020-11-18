На ближайших выходных в Крыму пойдет первый снег

Снег выпадет в ближайшие выходные. Фото: Олег УКЛАДОВ

21 и 22 ноября в Крыму ожидается первый снег. В субботу будет идти снег с дождем, а вот в воскресенье с неба посыплются белоснежные хлопья без других осадков.

По данным Крымского гидрометцентра, 21 ноября в республике будет облачно. Ночью без существенных осадков. Днем местами дождь, мокрый снег, температура воздуха ночью будет колебаться от нуля до 2 градусов, днем +2…+7 выше нуля.

22 ноября станет еще холоднее: ночью от -4 градусов до +1. А вот днем температура воздуха не поднимется выше 6 градусов. При этом в последний день недели также ожидается снег, но уже без дождя.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50