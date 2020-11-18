В Керчи продолжается строительство школы на 800 мест. Фото: Архив "КП"

На улице Архиепископа Луки Войно-Ясенецкого Керчи полным ходом идут работы по возведению новой школы на 800 мест.

Под новое общеобразовательное учреждение отвели площадь в 4 гектара. Строительно-монтажные работы выполняются подрядной организацией «ЭлтонСтрой» по заказу ГКУ РК «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым»

- На данный момент ведется устройство арматурного каркаса стен и колонн и обратная засыпка пазух фундамента, продолжается заливка бетона в диафрагмы стен подвала. Также закончены работы по устройству фундаментов, - сообщил в своем Facebook глава администрации города-героя Сергей Бороздин.

Он также отметил, что темп строительных работ задан хороший.

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