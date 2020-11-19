Крым лидирует в рейтинге популярных направлений для коротких осенних вояжей

Крым привлекает туристов и летом, и осенью. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Стало известно, какие города самые популярные для путешествий на 2-3 дня у туристов осенью 2020.

- Сочи в Краснодарском крае, а также Ялта, Севастополь, Феодосия, Алушта, Евпатория, Судак, Алупка, Оленевка и Симферополь в Крыму составляют десятку самых популярных городов и поселков, куда можно недорого съездить на пару осенних дней, - сообщили аналитики сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, проанализировав бронь жилья.

Топ-10 самых востребованных городов и поселков для коротких осенних вояжей: (средняя цена аренды жилья за сутки в рублях)

Ялта, 3 049

Севастополь, 2 541

Феодосия, 2 065

Алушта, 2 360

Евпатория, 2 024

Судак, 2 067

Сочи, 2 164

Алупка, 2 228

Оленевка, 2 205

Симферополь, 1 931

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