Руководителей «Крымэнерго» осудят за несколько эпизодов мошенничества. Фото: Архив "КП"

Крымский Следком завершил расследование уголовного дело против бывших сотрудников ГУП РК «Крымэнерго». За мошенничество с использованием служебного положения обвиняемым может грозить до шести лет лишения свободы со штрафом.

Бывший первый замгендиректора вместе с руководителем аппарата предприятия решили брать взятки у потенциальных клиентов за быстрое решение проблем с подключением к сетям электроснабжения.

- 5 апреля текущего года в салоне автомобиля действующий на тот момент заместитель гендиректора получил от представителя предпринимателя 300 тысяч рублей за способствование ускоренному получению технических условий и заключение договора на присоединение к электросетям «Крымэнерго», - отметили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю.

Сразу после получения денег замдиректора задержали. Во время расследования дела выяснилось, что мошеннических эпизодов было несколько.

На данный момент материалы уголовного дела готовятся передать в суд.

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