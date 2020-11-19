Комитет Генассамблеи ООН принял антикрымскую резолюцию Киева. Фото: Архив "КП"

Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял резолюцию Киева, осуждающую «аннексию» и «временную оккупацию» Крыма Россией.

В документе Россию призывают перестать нарушать права жителей Крыма. В частности упоминаются «дискриминационные меры и методы, произвольные задержания и аресты, пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения, сексуальное и гендерное насилие, в том числе с целью заставить задержанных лиц свидетельствовать против себя или «сотрудничать» с правоохранительными органами».

Соавторами проекта выступили Грузия, Германия, США, Великобритания, Франция, Латвия, Литва, Эстония и ряд других стран. Саму резолюцию поддержали 63 страны, 85 воздержались и 22 были против.

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