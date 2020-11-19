Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

Комитет Генассамблеи ООН принял антикрымскую резолюцию Киева

Россию призвали перестать нарушать права жителей республики
Анастасия ГОНЧАРОВААнастасия ГОНЧАРОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)
Комитет Генассамблеи ООН принял антикрымскую резолюцию Киева.

Комитет Генассамблеи ООН принял антикрымскую резолюцию Киева.

Фото: Архив "КП"

Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял резолюцию Киева, осуждающую «аннексию» и «временную оккупацию» Крыма Россией.

В документе Россию призывают перестать нарушать права жителей Крыма. В частности упоминаются «дискриминационные меры и методы, произвольные задержания и аресты, пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения, сексуальное и гендерное насилие, в том числе с целью заставить задержанных лиц свидетельствовать против себя или «сотрудничать» с правоохранительными органами».

Соавторами проекта выступили Грузия, Германия, США, Великобритания, Франция, Латвия, Литва, Эстония и ряд других стран. Саму резолюцию поддержали 63 страны, 85 воздержались и 22 были против.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50