В Крыму за сутки зафиксировали 214 случаев заражения COVID-19

В Крыму за сутки зарегистрировали 214 случаев заражения COVID-19. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму за сутки новой коронавирусной инфекцией заразилось 214 человек. В 46 случаях болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего числа инфицированных самостоятельно за медпомощью к врачу, почувствовав неладное, обратилось 116 человек. 95 зараженных нашли среди тех, кто контактировал с ранее заболевшими. Еще 3 COVID-положительных приехали из-за рубежа.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5448 человек, - сообщил в социальных сетях глава Крыма Сергей Аксенов.

В Крыму с начала распространения новой коронавирусной инфекции болезнь успешно побороли 8673 человека. Скончалось при этом за этот же период 228 человек.

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