В Крыму зарегистрировали еще 6 летальных случаев от COVID-19. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Крыму скончалось еще 6 пациентов с коронавирусом. Таким образом, количество умерших с COVID-19 достигло 228 человек.

Напомним, в Крыму зарегистрировали 214 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в 46 из которых болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего числа заболевших за медицинской помощью к врачу самостоятельно обратилось 116 человек. 95 зараженных нашли среди тех, кто общался с ранее инфицированными. Еще 3 COVID-положительных приехали из-за границы.

За сутки в лабораториях на коронавирус обследовали 5448 человек. С начала пандемии в Крыму успешно побороло болезнь 8673 человека.

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