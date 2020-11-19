В МЧС предупредили крымчан о первом снеге на выходных

Фото: Асан Якубов/Автопарнер Крым/Вконтакте

В Крыму до конца недели ожидается плохая погода с осадками. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РК со ссылкой на региональный гидрометцентр.

- 16-23 ноября на территории Республики Крым ожидается сильный дождь, ливневый дождь, в горных районах мокрый снег - 15-25 мм, местами 35 мм. Местами в горных районах налипание мокрого снега, гололедица, ночью и утром туман. Также на территории Республики Крым ожидается ветер порывами 15-20 м/с, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Температура воздуха ночью 22 ноября опустится до - 4 градусов.

В МЧС порекомендовали крымским водителям быть внимательными на дорогах и не превышать скорость, потому что на трассах может быть сложная ситуация. Кроме того, туристам и альпинистам Крыма посоветовали на этих выходных не ходить в горы и в лес.

Тщательно следить за погодными условиями порекомендовали и судовладельцам. Если же погода ухудшится, лучше отложить выход в море.

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