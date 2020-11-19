Жители Алупки просят президента РФ остановить застройки площадки для отдыха. Фото: Архив "КП"

К президенту России Владимиру Путину обратились жители Алупки с просьбой остановить застройку площадки для отдыха. Территорию отдали в частные руки еще во времена Украины, а вот металлическим забором от горожан отрезали только сейчас, сообщает ForPost.

- Жители и гости нашего курортного городка лишились любимого места отдыха. Эта площадка была востребована, потому что здесь был удобный проезд, там мамы гуляли с колясками, - подчеркнули в видеообращении местные активисты.

Из-за активной застройки территории пострадали несколько краснокнижных фисташек и можжевельников, под угрозой обрушения оказались дома, стоящие ниже по склону. В администрации курортного города пояснили, что власти Ялты на место выезжали, увиденное задокументировали и обратились в прокуратуру и суд.

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