В селе под Симферополем пьяный водитель иномарки ехал по «встречке». Фото: Иван ВИСЛОВ

В Симферопольском районе сотрудники ДПС задержали пьяного водителя, ехавшего по полосе встречного движения.

Инцидент произошел в селе Мирное. 40-летний водитель автомобиля Suzuki, будучи пьян, ехал во встречном направлении по дороге с односторонним движением. Сотрудники госавтоинспекции его остановили и, поняв, что мужчина пьян, предложили ему пройти медицинское освидетельствование на месте, от которого нарушитель отказался.

Уже в медучреждении результаты освидетельствования подтвердили, что водитель иномарки был пьян. От вождения мужчину отстранили, сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу МВД по Крыму.

Против нарушителя составили протокол об административном нарушении. Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права ездить на автомобиле на срок от полутора до двух лет.

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