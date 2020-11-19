В Евпатории сорвано строительство дорог в микрорайоне Исмаил-Бей

Дорогу в микрорайоне Евпатории не могут построить не первый год Фото: Михаил ПАТЛИС

В Евпатории сорвано строительство автомобильных дорог в микрорайоне Исмаил-Бей. Фактически подрядчик выполнил только шестую часть от запланированных работ.

- По Евпатории сроки срываются регулярно, это уже не первый год, - констатировал глава Крыма Сергей Аксенов. - Колдовство надо развеять, никаких заколдованных дорог нет — есть некомпетентность.

Документально принято работ на 1,5 миллиона рублей из 30 миллионов по плану. Причины срыва графика- недостаточное количество персонала и низкое качество рабочей документации, без которой принять работы невозможно. Решено привлечь для строительства другого подрядчика по процедуре единого поставщика услуг. Новый контрак подпишут в январе будущего года.

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