В Керчи отреставрируют гимназию имени В. Г. Короленко. Фото: Сергей Бороздин / Facebook

В скором времени начнется реставрация керченской гимназии имени В. Г. Короленко. Контракт на реконструкцию уникального здания середины XIX века подписали 29 октября 2020 года.

- Подрядчиком определено ООО «Баварский дом» — компания, которая уже зарекомендовала себя, выполняя работы по реставрации в Керчи Митридатских лестниц, - уточнил в своем Facebook глава администрации города-героя Сергей Бороздин и добавил, что работы начнутся после получения всех документов.

Облик здания во время реставрация менять не будут, реорганизация коснется лишь внутренних помещений.

- Все будет сделано для удобства расположения там музея военной истории, - подчеркнул Бороздин.

Реконструкция проводится в рамках Федеральной целевой программы, на эти цели из бюджета выделили 408 миллионов рублей. Все работы планируется завершить к концу 2022 года.

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