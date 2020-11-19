Цена строительства подходов к Крымскому мосту увеличена на 2 миллиарда рублей

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Цена контракта на строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту увеличилась на 2 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации.

Согласно новому документу, стоимость железнодорожных подходов увеличена до 22 миллиардов 135 миллионов рублей.

Напомним, что начальная стоимость контракта составляла 16,9 миллиарда рублей, а в декабре 2018 года эта сумма была увеличена до 19,9 миллиарда. Исполнитель работ – компания «Стройгазмонтаж».

Автомобильная часть Крымского моста была запущена в мае 2018 года, а в декабре 2019 года по мосту прошли первые поезда.

В рамках строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту проводятся масштабные работы по электрификации железной дороги и созданию новых объектов инфраструктуры.

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