В Симферополе и Севастополе 20 ноября частично отключат электричество

Света пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

20 ноября в отдельных районах Симферополя и Севастополя из-за ремонта электросетей пропадет свет.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Севастопольская 6-10(чет);

ул. Некрасова 17(нечет);

ул. Самокиша 16(чет);

ул. Севастопольская/Чехова

ул. Сергеева-Ценского 4а, 4-10(чет); 3-7(нечет);

ул. Турецкая 8-16(чет); 5-21(нечет);

ул. Чехова 2(чет);

ул. Д. Ульянова, 62а(чет);

ул. Миллера, 64а,64б(чет);

ул. Бетховена 58 (чет), 69-81 (нечет);

ул. Коцюбинского 16-44 (нечет), 19-53 (нечет);

ул. Солнечная 48-52 (чет), 47-53 (нечет);

ул. Лебедева 46;

ул. Федько 53;

ул. 51-ой Армии 55

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

пл. Кролевецкого, 1, 16;

ул. Челюскинцев, 34-А, 34-Б, 34-В, 36-В, 32, 32-А, 32-Б, 34, 36;

ул. Надежды Краевой, 1-15;

ул. Баумана, 6;

ул. Богданова, 30;

ул. Инженерная, 47, 49;

ул. Седова, 24, 26;

ул. Каманина, 29, 31;

ул. Загордянского, 2-А, 2-14, 3-7, 35;

ул. Софьи Перовской, 2, 12-14, 18, 46, 62, 68, 1, 13, 17, 45-49;

ул. Центральная Усадьба, 2, 18, 1-3, 45-49;

ул. Симонок, 62, 64, 66, 68

село Верхнесадовое: ул. Севастопольская, 78, 80, 84

с 8.00 до 16.00

ул. 5-ый км Балаклавского шоссе 10, 5(ООО «Трейд-Авто»),17 (ГЗС «Универсал-Мастер»);

ул. Городское Шоссе 20, 15-А,21 (ИП Белик Н.С.), 25-27, 27-Б;

ул. Полынная 3, б;

Античный 4;

ул. Привольная 7/3,11/2;

ул. Степовая 7/3,11/2;

ул. Полетная 4

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