В Симферополе и Севастополе 20 ноября частично отключат электричество

Света пропадет на несколько часов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
20 ноября в отдельных районах Симферополя и Севастополя из-за ремонта электросетей пропадет свет.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Севастопольская 6-10(чет);
ул. Некрасова 17(нечет);
ул. Самокиша 16(чет);
ул. Севастопольская/Чехова
ул. Сергеева-Ценского 4а, 4-10(чет); 3-7(нечет);
ул. Турецкая 8-16(чет); 5-21(нечет);
ул. Чехова 2(чет);
ул. Д. Ульянова, 62а(чет);
ул. Миллера, 64а,64б(чет);
ул. Бетховена 58 (чет), 69-81 (нечет);
ул. Коцюбинского 16-44 (нечет), 19-53 (нечет);
ул. Солнечная 48-52 (чет), 47-53 (нечет);
ул. Лебедева 46;
ул. Федько 53;
ул. 51-ой Армии 55
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 17.00
пл. Кролевецкого, 1, 16;
ул. Челюскинцев, 34-А, 34-Б, 34-В, 36-В, 32, 32-А, 32-Б, 34, 36;
ул. Надежды Краевой, 1-15;
ул. Баумана, 6;
ул. Богданова, 30;
ул. Инженерная, 47, 49;
ул. Седова, 24, 26;
ул. Каманина, 29, 31;
ул. Загордянского, 2-А, 2-14, 3-7, 35;
ул. Софьи Перовской, 2, 12-14, 18, 46, 62, 68, 1, 13, 17, 45-49;
ул. Центральная Усадьба, 2, 18, 1-3, 45-49;
ул. Симонок, 62, 64, 66, 68
село Верхнесадовое: ул. Севастопольская, 78, 80, 84
с 8.00 до 16.00
ул. 5-ый км Балаклавского шоссе 10, 5(ООО «Трейд-Авто»),17 (ГЗС «Универсал-Мастер»);
ул. Городское Шоссе 20, 15-А,21 (ИП Белик Н.С.), 25-27, 27-Б;
ул. Полынная 3, б;
Античный 4;
ул. Привольная 7/3,11/2;
ул. Степовая 7/3,11/2;
ул. Полетная 4
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