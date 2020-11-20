Погода в Крыму на 20 ноября: местами небольшой дождь и тепло до +11

В Крыму холодно и сыро.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
20 ноября на Крымском полуострове, как сообщили синоптики, никаких природных катаклизмов не будет.
- В Симферополе облачно с прояснениями. Днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем +6…+8°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 11 м/с. Температура воздуха днем +8…+10°.
На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем +8…+11°.
В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 12-17 м/с. Температура воздуха днем +4…+6°.
Температура воды в Черном море 10°…15°.
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