Погода в Крыму на 20 ноября: местами небольшой дождь и тепло до +11

В Крыму холодно и сыро. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

20 ноября на Крымском полуострове, как сообщили синоптики, никаких природных катаклизмов не будет.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем +6…+8°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 11 м/с. Температура воздуха днем +8…+10°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем +8…+11°.

В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 12-17 м/с. Температура воздуха днем +4…+6°.

Температура воды в Черном море 10°…15°.

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