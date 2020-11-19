Глава Крыма вручил госнаграды медикам за вклад в борьбу с COVID-19. Фото: Сергей Аксенов / ВКонтакте

Глава Крыма Сергей Аксенов наградил 24 врачей, фельдшеров и медсестер региональных больниц и госпиталей за вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией.

- Без личных качеств, серьезной целеустремленности, лучших черт характера, которые вы сегодня проявляете, пройти эту ситуацию достойно не получилось бы, - подчеркнул во время церемонии награждения Аксенов во время прямого эфира на телеканале Крым 24.

Больше десяти медиков получили присужденные указом президента России ордена Пирогова и медали Луки Крымского. Еще десять врачей получили республиканские знаки отличия, благодарственные письма и почетные грамоты.

- Мы поощрим всех, кто работает на ковидном фронте. Всех стопроцентно. Награждения будут и в течение следующей недели, - подчеркнул Аксенов.

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