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Эксперт предложил план по преодолению вододефицита в Крыму

Необходимо изучить вариант строительства водовода по дну Азовского моря, считает Роман Зыков
Степан ОСТИНОВ
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Роман Зыков.

Роман Зыков.

Властям Крыма необходимо проработать различные варианты решения проблемы вододефицита на полуострове. Свои идеи предложил член экспертно-консультационного совета по совершенствованию законодательства в сфере защиты национальных интересов и вопросах международной политики при Госдуме Роман Зыков.

- Ситуация с водой острая. Поэтому нужно просчитать любые варианты. А главное – исключить потери в водопроводных сетях, которые сейчас достигают 60%. Нужна реконструкция сетей, но под жестким контролем. Интересен опыт Санкт-Петербурга, когда утверждается региональный техрегламент. Он позволяет проводить работы на объектах водоснабжения качественно и в соответствии с нормативами, - сказал Зыков.

Также эксперт предложил изучить возможность переброски воды в Крым с реки Кубань - воду можно подавать через водовод по дну Азовского моря. Кроме того, необходимо рассмотреть вариант искусственного вызова дождей из облаков и строительство станций по опреснению морской воды, заключил эксперт.