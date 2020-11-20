Эксперт предложил план по преодолению вододефицита в Крыму

Роман Зыков.

Властям Крыма необходимо проработать различные варианты решения проблемы вододефицита на полуострове. Свои идеи предложил член экспертно-консультационного совета по совершенствованию законодательства в сфере защиты национальных интересов и вопросах международной политики при Госдуме Роман Зыков.

- Ситуация с водой острая. Поэтому нужно просчитать любые варианты. А главное – исключить потери в водопроводных сетях, которые сейчас достигают 60%. Нужна реконструкция сетей, но под жестким контролем. Интересен опыт Санкт-Петербурга, когда утверждается региональный техрегламент. Он позволяет проводить работы на объектах водоснабжения качественно и в соответствии с нормативами, - сказал Зыков.

Также эксперт предложил изучить возможность переброски воды в Крым с реки Кубань - воду можно подавать через водовод по дну Азовского моря. Кроме того, необходимо рассмотреть вариант искусственного вызова дождей из облаков и строительство станций по опреснению морской воды, заключил эксперт.