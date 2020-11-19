В Симферополе установят около 20 игровых площадок. Фото: официальный сайт администрации Симферополя.

В Симферополе возведут около 20 новых игровых площадок для детей.

- Новые игровые комплексы разместятся на улицах Дмитрия Ульянова, Яблочкова, Никанорова, Ковыльная, Гайдара, Маршала Жукова, Беспалова, Ешиль Ада, Жидкова, Марка Донского, Бела Куна, Гавена, Ракетная, Балаклавская, Баррикадная, Гурзуфская, Фрунзе и на проспекте Победы, - уточнил начальник департамента городского хозяйства Евгений Маляров, слова которого приводят в пресс-службе мэрии.

Контракт на приобретение и обустройство детских площадок на сумму около 25 миллионов рублей заключили в октябре.

Кое-где рабочие уже приступили к возведению: выложили поребрик, залили бетон. В скором времени начнется укладка резинового травмобезопасного покрытия и непосредственная установка комплексов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50