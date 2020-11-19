«Позорная история»: Аксенов оценил принятие ООН резолюции по Крыму

Фото: Сергей Аксенов/"Вконтакте"

Резолюция, принятая третьим комитетом Генеральной ассамблеи ООН, которая осуждает «нарушение прав человека» в Крыму, это документ, не имеющий никакого отношения к реальности. Такое мнение выразил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, «позорная история с принятием лживой резолюции повторяется каждый год, начиная с 2016-го».

- Понятно, что никакого отношения к реальности ее содержание не имеет. Это пропагандистский документ, его главная цель - отравлять информационное пространство протухшими мифами, которые распространяют Киев и страны, причастные к государственному перевороту на Украине, и создавать новые поводы для обвинений России, - отмечает глава Крыма.

Также Сергей Аксенов заявил, что принятие таких резолюций не добавляет авторитета ООН, а лишь свидетельствует о «катастрофической деградации политики Запада».

Глава Крыма напомнил, что на полуострове готовы принять представителей ООН и других международных организаций, которые могут дать объективную оценку ситуации в регионе.

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