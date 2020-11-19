Как в Крыму стать донором антиковидной плазмы

В Крыму проходит заготовка антиковидной плазмы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму проходит заготовка антиковидной плазмы, но не все переболевшие могут стать ее донорами. Заведующая отделом комплектования донорских кадров ГБУЗ РК «Центр крови» Ольга Чос рассказал, кто может сдать кровь или плазму.

По ее словам, не все переболевшие COVID-19 могут стать донорами по состоянию здоровья.

- Нам нужно выявить людей с хорошими титрами антител, а титры нарастают к третьей неделе заболевания и держатся в среднем 50 дней. Поэтому после перенесенной коронавирусной инфекции дается две недели на восстановление, и переболевшие могут прийти к нам, - цитирует Чос Крымская газета.

Если человек чувствует себя хорошо после двухнедельного «карантина», и у него не обострились никакие хронические заболевания, его примут. Но перед процедурой проведут медосмотр, и если врачи не найдут никаких отклонений, человека допустят к сдаче крови.

Донорами, по словам заведующей, могут стать люди, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию в легкой или средней форме. При этом возраст человека должен быть от 18 до 50, а хронические заболевания должны отсутствовать. Индекс массы тела – не ниже 19.

С более подробной информацией потенциальным донорам предлагают ознакомиться на сайте Центра крови.

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