В Крыму полицейские и бизнесмены зарабатывали на нелегальной выдаче паспортов

Фото: Архив "КП"

Сотрудники полиции организовали преступную группировку из восьми человек.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Крыму, организовал незаконное общество начальник отдела по вопросам миграции УМВД по Ялте в 2016 году. К нему присоединились его заместитель, сотрудник «центрального» органа инспектора иммиграционного контроля УМВД России по Республике Крым, два индивидуальных предпринимателя, бывший коллега и двое гражданских лиц.

В Следкоме отметили, что у каждого члена группировки была своя роль. Зарабатывали на «клиентах», желающих оформить гражданство за взятку. Их искали гражданские. Предприниматели фиктивно прописывали таких желающих в своих квартирах или хостелах. А потом полицейские оформляли «клиентов» в обход всех законов.

Членов преступной группировки задержали в 2019 году. Против них в общей сложности возбуждено 117 уголовных дел, объединенных в одно производство.

Проведены оперативно-розыскные мероприятия, опрошены свидетели и собраны доказательства, указывающие на причастность фигурантов уголовных дел к незаконной деятельности.