В Ялте на пожаре в многоквартирном доме погибла женщина. Фото: официальный сайт МЧС по Крыму.

В одном из многоквартирных домов Ялты в пожаре погибла женщина, мужчину удалось спасти. Инцидент произошел 18 ноября.

В пожарную службу очевидцы сообщили, что из окна квартиры на пятом этаже дома по улице Мисхорская валит дым. На место происшествия оперативно выехала дежурная бригада.

По прибытии пожарники эвакуировали 10 человек, а в горящей квартире нашли мужчину и женщину. Пострадавших вызволили из огня и передали сотрудникам «скорой помощи». Но женщину медикам спасти не удалось, мужчину же госпитализировали в ближайшую больницу.

Пожар площадью 20 квадратных метров потушили, причины пока неизвестны, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

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