В районе поселка Зуя загорелась фура

В районе поселка Зуя на трассе «Таврида» загорелся грузовик. Фото: официальный сайт МЧС по Крыму.

На трассе «Таврида» загорелся грузовик. Инцидент развернулся утром 19 ноября около поселка Зуя.

Сообщение в пожарную службу о том, что в кабине грузового автомобиля задымление, поступило в 10.40. На место происшествия оперативно выехала дежурная бригада.

По прибытии пожарные выяснили, что горит моторный отсек грузовика марки DAF, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму. Возгорание площадью один квадратный метр удалось ликвидировать за десять минут, пострадавших нет.

Напомним, в одной из многоэтажек Ялты на пожаре погибла женщина. Из горящей квартиры на пятом этаже спасателям также удалось вызволить мужчину, его передали сотрудникам «скорой помощи».

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