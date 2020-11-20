В Крыму за сутки новой коронавирусной инфекцией заболело 203 человека. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Крыму за сутки зафиксировали 203 новых случаях заражения COVID-19, в 33 из которых болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего числа заболевших к врачу за медпомощью, почувствовав неладное, обратилось 112 человек. Еще 91 COVID-положительного пациента нашли среди тех, кто общался с ранее зараженными.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4382 человека, - сообщил в социальных сетях глава Республики Крым Сергей Аксенов.

С начала распространения новой коронавирусной инфекции в Крыму выздоровело 8933 человека. Умерло за этот же период 234 человека.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50