Онищенко рекомендовал властям Крыма ориентироваться на реальную эпидситуацию, а не копировать Москву

Онищенко не поддержал решение Роспотребнадзора запретить Новы год в Крыму. Фото: Архив КП

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко считает, что власти Крыма поторопились с запретом на новогодние программы и массовые мероприятия. Решение регионального Роспотребнадзора ориентируется не на реальную эпидситуацию, а скопировано с Москвы.

- Если бы я хотел придумать что-то, чтобы навредить экономике Крыма, то я бы, наверное, издал такой указ, - отметил Онищенко в эфире радио «Спутник в Крыму». - Нужно применять меры исходя из эпидситуации, а не для того, чтобы скопировать, например, московскую ситуацию. В Москве свой процесс и он один из самых сложных в России сегодня. Это объясняется спецификой города. Зачем это все делается в Крыму, я не знаю. Отдавать под нож пусть небольшой, но все-таки бизнес, которым люди занимаются, это неправильно.

Онищенко посоветовал главе регионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталье Пеньковской «не душить бизнес в Крыму» и «не махать шашкой на право и налево», а искать решения, которые не навредили бы крымским предпринимателям и учитывать реальную эпидемиологическую обстановку в республике.

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