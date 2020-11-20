В Крыму зарегистрировали еще 6 летальных случаев от COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму скончалось еще 6 пациентов с коронавирусом. Таким образом, число умерших COVID-положительных пациентов составило 234 человека.

Напомним, в Крыму за сутки новой коронавирусной инфекцией заразилось 203 человека. В 33 случаях болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего числа заболевших 112 человек обратилось к врачу за медпомощью самостоятельно, почувствовав неладное. Еще 91 COVID-положительного пациента нашли среди тех, кто контактировал с ранее зараженными.

В лабораториях за сутки на коронавирус обследовали 4382 человека. С начала пандемии в Крыму болезнь успешно побороли 8933 человека.

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