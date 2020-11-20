В Крыму сироте предоставили разваливающийся дом без канализации

Сироте в селе Краснофлотское дали разваливающийся дом. Фото: официальный сайт Следкома по Крыму.

Жительнице Советского района – девушке-сироте – предоставили некачественное жилье. Против должностных лиц администрации возбудили уголовное дело.

Контракт на приобретение жилплощади администрация Советского района заключила со строительной фирмой еще в 2017 году, и в селе Краснофлотское купили дом за 1,2 миллиона рублей. В декабре 2019 года его передали 26-летней девушке.

Но дом оказался непригодным для проживания: стены испещрены трещинами, оконные рамы сгнили, местами осыпалась штукатурка, полы оказались деформированы, не было воды и канализации. Строение не ремонтировали уже несколько лет, сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму.

Все нарушения задокументировали во время прокурорской проверки. Против должностных лиц администрации Советского района возбудили уголовное дело по факту халатности и ненадлежащего исполнения своих обязанностей. Им может грозить до 3 месяцев ареста.

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