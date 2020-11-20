Депутаты согласовали директора «Массандры» на пост первого замглавы Ялты

Янина Павленко вступила в должность первого замглавы администрации Ялты

Депутаты Ялтинского горсовета согласовали назначение гендиректора АО «ПАО «Массандра» Янины Павленко на пост первого замглавы администрации Ялты. За это решение проголосовали 24 из 26 депутатов, участвующих в голосовании.

Представляя ее кандидатуру, и.о. главы администрации Ялты Артем Мальцев подчеркнул, что образование, опыт работы и стаж Павленко полностью соответствует требованиям.

- Общий трудовой стаж Янины Петровны составляет 22 года, из которых 15 лет она работает на руководящих должностях, - отметил Мальцев. - У нее 4 высших образования, в том числе в сфере государственного управления и юриспруденции, также Янина Петровна - кандидат наук государственного управления по специальности «Местное самоуправление».

Вторым решением депутаты согласовали назначение Мальцева на должность замглавы администрации Ялты.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов предложил руководителю АО «ПАО «Массандра» Янине Павленко принять участие в конкурсе на замещение должности главы администрации Ялты. После скоропостижной кончины главы администрации Ялты Ивана Имгрунта временно исполняющим обязанности назначен первый заместитель Артем Мальцев.

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