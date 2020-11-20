На профилактику COVID-19 в школах Симферополя выделили больше 20 миллионов рублей. Фото: Надежда ДАЦЮК

В Симферополе на соблюдение всех требований Роспотребнадзора и недопущение заражения учеников и учителей COVID-19 было выделено больше 20 миллионов рублей.

- За счет средств республиканского и муниципального бюджета были закуплены бактерицидные лампы, бесконтактные термометры, средства индивидуальной защиты и дезинфекции, - уточнила начальник управления образования администрации крымской столицы Татьяна Сухина, слова которой приводят в пресс-службе мэрии.

Помимо этого, по ее словам, для учащихся организовали раздельный вход в учебные заведения, а за каждым классом закрепили отдельный кабинет. В вестибюле же все в обязательном порядке проходят термометрию.

Руководители учебных заведений также разработали графики проветривания, обеззараживания, проведения влажной уборки и других профилактических мер. А на входе каждый может обработать антисептиком руки.

- Благодаря проведению этих мероприятий количество заразившихся COVID-19 невелико. На сегодняшний день коронавирус подтвержден у 17 педагогов. Пять классов в четырех школах - № 8, 15, 23 и 37 - переведены на дистанционное обучение. Всего на удаленном обучении находится 145 учеников, - отметила Сухина.

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