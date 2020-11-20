Директор аптеки Керчи взвинтил цены на лекарства первой необходимости

В Керчи оштрафовали директора аптеки за наценку на лекарства первой необходимости. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директора одной из аптек Керчи оштрафовали за необоснованно высокие цены на жизненно необходимые лекарства.

- Вопреки установленным максимальным наценкам на продажу лекарственных препаратов в одной из аптек города осуществлялась продажа 38 лекарственных средств с превышением розничной надбавки от 2% до 118 % от первоначальной стоимости, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Нарушения нашли во время прокурорской проверки, против директора аптеки возбудили административное дело. Его оштрафовали на 50 тысяч рублей.

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