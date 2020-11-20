Эксперты Главгоэкспертизы РФ одобрили строительство коллектора в Симферополе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Симферополе в скором времени начнется строительство канализационного коллектора. Эксперты Крымского филиала Главгоэкспертизы России одобрили проектно-сметную документацию.

- Предусмотрено строительство тоннельного канализационного коллектора глубокого заложения общей протяженностью 17381 метр, реконструкция участка коллектора длиной 37,4 метров и двух шахт – № 1 и № 4, переключение действующих сетей канализации в проектируемый канализационный коллектор глубокого заложения и другие необходимые работы, - уточнили в пресс-службе учреждения.

Подготовка к строительным работам началась еще в январе этого года. Коллектор запроектирован таким образом, что не пройдет ни под одним зданием и сооружением.

На строительство выделили средства из федерального и регионального бюджетов. Компания ООО «Тоннельгеострой» выступила генеральным проектировщиком.

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