В Симферополе и Севастополе 21 ноября частично отключат электричество

Свет пропадет временно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

21 ноября в отдельных районах Симферополя и Севастополя исчезнет свет, потому что будет идти ремонт электросетей.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Карьерная, 20-34 (чет), 23-45 (нечет);

ул. Скалистая, 2/28-46/26 (нечет), 1/30-45/28 (нечет);

ул. Зуйская, 22-28/45 (чет), 27-43/31 (нечет);

пер. Карьерный, 26-30/1 (чет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 12.00

ул. Маяковского, 7, 9;

ул. Сенявина, 1, 3;

ул. Торговая, 4

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