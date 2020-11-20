В Симферополе и Севастополе 21 ноября частично отключат электричество

Свет пропадет временно.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
21 ноября в отдельных районах Симферополя и Севастополя исчезнет свет, потому что будет идти ремонт электросетей.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Карьерная, 20-34 (чет), 23-45 (нечет);
ул. Скалистая, 2/28-46/26 (нечет), 1/30-45/28 (нечет);
ул. Зуйская, 22-28/45 (чет), 27-43/31 (нечет);
пер. Карьерный, 26-30/1 (чет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 12.00
ул. Маяковского, 7, 9;
ул. Сенявина, 1, 3;
ул. Торговая, 4
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