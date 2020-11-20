Какие дороги перекроют в Симферополе из-за ярмарок

Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Симферополе Фото: Александра Тимощенко

В Симферополе на время проведения сельскохозяйственных ярмарок будут ограничивать автомобильное движение на отдельных участках улиц. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Дорогу будут перекрывать с 05.00 до 15.00 в следующие даты по адресам:

-14.11.2020, 21.11.2020, 28.11.2020, 05.12.2020, 12.12.2020, 19.12.2020, 26.12.2020 по ул. Энергетиков, 2 в поселке ГРЭС, ул. Залесская, 97, ул. Аэрофлотская, 16, ул. Г. Сталинграда, 8;

- 15.11.2020, 22.11.2020, 29.11.2020, 06.12.2020, 13.12.2020, 20.12.2020, 27.12.2020 по ул. Мате Залки, 17, ул. Балаклавская, 119 (у разворотного кольца);

- 14.11.2020, 21.11.2020, 28.11.2020 на дублирующем проезде по ул. Севастопольская, 80/3; проезд Никанорова, районе ул. Киевская,177, ул. Кечкеметская/ул. Б. Куна;

- 22.11.2020 по ул. Крымской весны (в районе дома № 31 и конечной остановки № 14) в микрорайоне Каменка;

- 15.11.2020, 29.11.2020 по ул. Ракетная;

- c 14.11.2020 по 01.12.2020 по пр. Победы, 213а (напротив торгового центра «Новая площадь»);

- c 14.11.2020 по 31.12.2020 по пр. Кирова, 1 (пл. Спортивная) с 19:00 часов до 06:00 часов.

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