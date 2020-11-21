Погода в Крыму на 21 ноября: без существенных осадков и тепло до +8

В Крыму холодно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

21 ноября на Крымском полуострове, как сообщили синоптики, пройдет спокойно, без сюрпризов от матушки-природы.

- В Симферополе облачно. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +3…+5°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +7…+9°.

На Южном берегу Крыма облачно. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 13 м/с. Температура воздуха днем +6…+8°.

В Керчи переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +5…+7°.

Температура воды в Черном море 10°…15°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50