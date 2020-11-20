В детдоме «Елочка» Симферополя откроют отделение паллиативной помощи. Фото: официальный сайт Минздрава РК.

В доме ребенка «Елочка» Симферополя планируется открыть отделение паллиативной помощи. Рассчитано оно будет на 20 коек.

- Для этих целей будут выделены помещения, в которых проведут капитальный ремонт. Помимо этого, закупят современное оборудование, а специалисты пройдут соответствующее обучение, - рассказал министр здравоохранения РК Александр Остапенко, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Помимо этого, при «Елочке» создадут попечительский совет, что поможет существенно расширить возможности учреждения для решения остро стоящих вопросов.

Напомним, в конце августа 2020 года приемная мать двухлетнего мальчика, усыновленного из детдома «Елочка», опубликовала в социальных сетях сообщение о жестоком обращении с ребенком в учреждении. Так, по ее словам, мальчика довели до крайней степени истощения.

За дело взялись сотрудник Следственного управления Следкома РФ по Крыму и Севастополю. Информацией также заинтересовалась российский детский омбудсмен Анна Кузнецова. Во время проверки нашлись системные нарушения в работе.

Об устранении нарушений в специализированном детдоме «Елочка» Генпрокуратура РФ внесла представление региональной власти.

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