В Крыму хотят запустить цифровой рубль

Цифровой рубль - это уникальный код. Фото: Архив КП

Крым может стать площадкой для пилотного проекта по внедрению цифрового рубля. Уникальный цифровой код будет храниться в специальном электронном кошельке и служить для расчетов между пользователями.

Как сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, крымские специалисты согласились провести такой эксперимент.

- Я обсуждал с крымскими айтишниками, чтобы они его применили, в том числе для экономического оборота крымских организаций с Россией и, возможно, даже с внешним рынком, - отметил Аксаков. - Нам надо в пилотном варианте опробовать этот закон для возможности преодоления санкционных решений. Надеюсь, мы в следующем году такие примеры увидим.

Контролировать цифровой рубль будет Центробанк, чтобы деньги можно было свободно переводить из электронной формы в наличные.

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